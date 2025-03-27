UEFA, Real Madrid'in bazı oyuncularına Atletico Madrid ile oynanan maçın ardından yaptıkları kutlamalar için soruşturma açtı. Real Madrid'in 4 oyuncusu ciddi suçlamalarla karşı karşıya olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Atletico Madrid ile 12 Mart'ta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından taraftarlara yönelik uygunsuz hareketleri nedeniyle Real Madridli futbolcular Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Real Madridli futbolcular, Atletico Madrid'i penaltılarda 4-2'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından rakip takım seyircisi önünde abartılı sevinç gösterilerinde bulunmuştu.