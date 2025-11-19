Kenan Ayaz’ın davasıyla ilgili Gözlem Komitesi’nin, hapis cezasının geriye kalanını Güney Kıbrıs’ta geçiren Kenan Ayaz’ın derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Bilindiği üzere Kenan Ayaz, Güney Kıbrıs’ta sığınmacı olarak bulunduğu sırada Alman makamlarının, PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle iade talep etmesi sonrasında Almanya’ya gönderildi. Burada hapis cezasına çarptırılan Ayaz eylül ayında cezasının geriye kalan kısmını çekmek üzere Güney Kıbrıs’a döndü.

Gözlem Komitesi, Kenan Ayaz’ın derhal serbest bırakılmasını talep ederken hükümete de “bu bariz haksızlığı düzeltmesi” çağrısında bulundu.

Gözlem Komitesi Basın Sözcüsü Alekos Mihailidis önceki gün düzenlediği basın toplantısında Almanya’da “ haklı bir eylemin kanıtı olmaksızın mahkûm edildiğini” ve Ayaz’a suç sayılan eylemlerinin de Güney Kıbrıs’ta suç teşkil etmediğini savundu.

Mihailidis ayrıca Ayaz’ın siyasi faaliyetleri ve Kürt kökeni nedeniyle tutuklandığını ayrıca Ayaz’ın yıllarca hayatını Türkiye’deki hapishanelerde geçirdiğini de belirtti.

Ayaz’ın avukatı Evstathios Evstathiu, Ayaz’ın Almanya’daki mahkumiyetinin yasal ve barışçıl gösterilere dayandığını ifade etti.

AKEL Milletvekili Yorgos Kukumas da yaptığı açıklamada Ayaz’ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.