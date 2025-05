Kemal Saraçoğlu, henüz 13 yaşındayken lösemi nedeniyle 30 Ağustos 2000 tarihinde hayatını kaybetti. O dönemde, Kemal ve Andreas için Ledra Palace sınır kapısında düzenlenen ortak kampanya ile donör arayışı başlatılmıştı. Her iki toplumun da büyük ilgi gösterdiği kampanya, dönemin en dikkat çekici dayanışma örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Kemal Saraçoğlu yaşasaydı bugün 38 yaşında bir genç olacaktı. Belki hayalini kurduğu mesleğiyle hayatına yön verecek, belki de yine çocuklara umut olan bir gönüllü olacaktı. Ancak o, ardında yalnızca bir anı değil; bir toplumu bir araya getiren bir umut bıraktı. Kemal’in vefatının ardından, babasının öncülüğünde 2001 yılında kurulan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, onun yarım kalan hikâyesini binlerce çocuğun umuduna dönüştürdü.

Bugün ailesi, dostları ve bu ülkenin vicdanı, Kemal’i sevgi ve özlemle anıyor. Kanserle savaşan çocukların gözünde hâlâ bir “abi” olan Kemal’in adı, yalnızca bir isim değil; bir mücadelenin, bir sevginin ve hiç tükenmeyen bir ışığın adı olarak yaşamaya devam ediyor. Her destek, her tebessüm ve iyileşen her minik beden, Kemal’in adını yaşatıyor. Onun yokluğunda başlayan bu yolculuk, Kemal’in ışığıyla sürüyor.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşım şöyle:

Bugün Kemal yaşasaydı...

38 yaşında bir genç olacaktı!

Belki hayalini kurduğu bir mesleği olurdu, belki de yine çocuklara umut olan bir gönüllü...

Onun ardından ailesi, dostları ve bu ülkenin vicdanı bir araya geldi. 2001 yılında, babasının öncülüğünde kurulan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kemal’in yarım kalan hikâyesini binlerce çocuğun umuduna dönüştürdü.

Kemal, kanser sürecindeki tüm çocukların "abisi"...

Kemal, artık yalnızca bir isim değil;

bir umudun, bir mücadelenin, sevginin adı!

Her destek, her tebessüm, her iyileşen minik beden…

Hepsi Kemal’in adını yaşatıyor.

Kemal halen daha ışığıyla yanımızda.

Onu hep özlemle ve sevgiyle anıyoruz.