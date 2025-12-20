Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2’nci Dönem Sonbahar 2025 Celbi acemi erleri törenle ant içti.

Ant içme töreni, dün sabah Gülseren Kışlası olarak bilinen Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı'nda icra edildi.

Yeni askerler, komutanların önünde yemin ederek, görevleri boyunca disiplin, bağlılık ve vatanseverlik ilkelerine sadık kalacaklarına dair söz verdi.

Törene komuta kademesinin yanı sıra acemi erlerin aileleri de katıldı.

Hepsi çakı gibi birer Mücahit olan acemi erleri bu özel günlerinde aileleri tören alanında kendilerine ayrılan bölümde gururla izledi.

