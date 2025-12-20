Yarın 21 Aralık… Kıbrıs Türk halkını yok edip Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak hedefiyle 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan Rum saldırılarının 62’nci yıl dönümünün arifesindeyiz.

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı "Kanlı Noel" olarak adlandırılan katliamın üzerinden 61 yıl geçerken, saldırılarda 364 kişi şehit düştü, 103 Türk köyü boşaltıldı, 25 bin kadar insan evlerinden edildi.

Rumların Ada'nın Yunanistan'a bağlanması (Enosis) için 21 Aralık 1963'te uygulamaya koydukları, Türklerin Kıbrıs'ta yok edilmesini içeren Akritas Planı 21 Aralık 1963'te uygulanmaya başlandı.

Lefkoşa'nın Tahtakale semtinde 20 Aralık 1963 gecesi otomobillerine açılan ateş sonucu Kıbrıs Türkü Zeki Halil ve Cemaliye Emirali'nin şehit edilmesiyle başlayan Kanlı Noel saldırıları, Ayvasıl, Küçükkaymaklı ve Kumsal saldırılarıyla sürdü.

Rum çeteleri, 24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Kumsal bölgesindeki saldırılarına devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile 3 evladını katletti.

Binbaşı İlhan'ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvvet İlhan ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan öldürülmüş olarak bulundu. Bu olay tarihe "Kumsal Katliamı" ya da "Banyo Katliamı" olarak geçerken, katliamın yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı.

Rumların Kanlı Noel olayları ile başlayan katliam ve göçe zorlama eylemleri sonucunda Kıbrıs Türkleri 1963-1974 döneminde Ada'nın yüzde 3'lük kısmına sıkıştırıldı.

Rumların Türklere karşı yaptıkları sistematik saldırı ve toplu katliamlarında "Kıbrıs Cumhuriyeti" Başkanı 3. Makarios, İçişleri Bakanı Polikarpos Yorgacis, terör örgütü EOKA-B elebaşı Nikos Sampson, EOKA terör örgütü kurucusu ve lideri Yeoryos Grivas ve sonradan başkanlık görevinde de bulunan dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Klerides doğrudan veya dolaylı olarak yer aldı.

Kıbrıs Türklerine yönelik 1963'te başlayan saldırı ve toplu katliamlar, Türkiye'nin garantörlük ve uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak gerçekleştirdiği 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile son buldu.

ŞEHİTLERİMİZ TÖRENLERLE ANILACAK

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle tüm ilçelerde törenler düzenlenecek; Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak.

Anma etkinlikleri 21 Aralık Pazar günü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan P. Bnb. Feryat Sedatgil’in, saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak. Konuşma 18.00’de tekrar yayımlanacak.

Pazar akşamı KKTC genelindeki tüm merkezi camilerde mevlid okutulacak.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle pazar günü, Başkent Lefkoşa’da iki anma töreni düzenlenecek.

İlk tören, saat 09.30’da Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde yapılacak.

Lefkoşa’da, düzenlenecek ikinci tören, saat 09.50’de Şehitleri Anma Programı olarak Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Gazimağusa’daki tören saat 09.00’da Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı önünde yer alacak.

Girne Deniz Şehitliği'ndeki anma töreni saat 09.55’te başlayacak.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 10.00’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak.

Lefke’deki tören pazar günü saat 09.00’da Kemal Özalper Şehitliği’nde yer alacak.

İskele’de de pazar günü tören, Larnaka Şehitler Anıtı önünde saat 10.30’da başlayacak.

Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri, 22 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da Tekke Bahçesi’nde anılacak.

Larnaka Şehitlerini Anma Töreni, 23 Aralık Salı günü saat 10.00’da İskele’de yapılacak.

Kumsal Şehitleri ise 24 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da Barbarlık Müzesi’nde anılacak.

Küçükkaymaklı Şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso ise, 25 Aralık Perşembe günü saat 09.30’da anılacak.