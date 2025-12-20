Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, şap hastalığı ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çervesinde 69 işletmede toplam 7 bin 700 büyükbaş hayvanın aşılandığını açıkladı.

Aşılama çalışmalarına aralıksız bugün ve yarın da devam edecek olan Veteriner Dairesi, mezbahalardaki kesim öncesi ve kesim sonrası kontrollerin de titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıkamada, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla Veteriner Dairesi ekiplerinin ülke genelinde sahada aktif olarak görev yaptığı belirtildi.

19 Aralık Cuma günü başlayan aşılama çalışmalarının kesintisiz devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bazı haberler üzerine Veteriner Dairesi ekiplerinin yaptığı saha incelemeleri ve analizler sonucu Kaaraağaç bölgesindeki tüm numunelerin negatif çıktığı kaydedildi.

Veteriner Dairesi’nin açıklaması şöyle devam etti:

“Veteriner Dairesi personeli, 13 Aralık tarihinden itibaren büyük bir özveriyle ve kesintisiz şekilde sahada görev yapmaktadır. Bu süreçte hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması, üreticilerin bilgilendirilmesi ile hijyen ve dezenfeksiyon önlemlerinin eksiksiz uygulanmasına özel önem verilmektedir. Öte yandan halk sağlığının korunması amacıyla, mezbahalarda kesim öncesi ve kesim sonrası veteriner kontrolleri titizlikle sürdürülmekte; denetimler sıkı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, şap hastalığı ile mücadele sürecini yakından takip etmeye devam edecek olup, gelişmeler kamuoyu ile şeffaf ve düzenli bir şekilde paylaşılacaktır”