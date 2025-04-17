Kıbrıslı Türk sporcu Kemal Elektrikçi, doğum sonrası serebral palsi teşhisi konulan ve geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden Karan Mert bebek anısına “adalet koşusu” düzenliyor.

Elektrikçi, koşuyu 19 Nisan 2025 Cumartesi sabahı saat 07.00’de Karan Bebeğin evinin önünden başlatacak. Güzergâh sırasıyla Elite Hastanesi, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı ve mahkemelerin bulunduğu noktaya kadar devam edecek.

Etkinliğin, Karan’ın anısını yaşatmak ve ailesine destek vermek amacı taşıdığını belirten Elektrikçi, “Yapılan her türlü haksızlığa daima karşı durmayı kendime misyon edindim. Bu yolda, elimden geldiğince, nefesimin yettiğince Karan Bebeğin ailesinin yanındayım” dedi.

Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini ifade eden Elektrikçi, benzer etkinliklerle yoluna devam edeceğini söyledi.