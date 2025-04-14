Girne - Alsancak anayolunda alkollü araç sürücüsü kaza yapıp olay yerinden kaçtı ancak çok geçmeden yakalandı.

LAV 010 plakalı salon araç sürücüsü, doğu istikametine doğru seyrederken, dikkatsizce dönel kavşağa girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan kaldırıma çarptıktan sonra, 6 metre derinliğindeki tarlaya düşerek akasya ağacına çarptı.

Kaza sonrası araç sürücüsü isim ve adres bırakmadan olay yerinden kaçtı.

Yürütülen ileri soruşturmada kaza yapan araç sürücüsünün 25 yaşındaki Ali Binici olduğu tespit edildi ve saat 09.48 itibariyle yapılan alkol testi sonucunda 88 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu saptandı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.