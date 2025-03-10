Lapta'da, dün sabah 10.10 raddelerinde meydana gelen ve birinin sürücüsü ehliyetsiz olan iki aracın karıştığı kaza sadece hasarla sonuçlandı. 43 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Lapta'da Mehmet Akif Sokak üzerinde, 43 yaşındaki Serdar Özdemir, yönetimindeki FE 220 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada kavşakta durmadan Şht Muammer Karaağaç Caddesi'ne giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden 59 yaşındaki Ahmad Hamed Marar yönetimindeki US 313 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında FE 220 plakalı araç sürücüsü Serdar Özdemir'in, sürüş ehliyetsiz olduğu tespit edildi ve söz konusu şahıs tutuklandı.