Aksa 1. Lig ekiplerinden K.Kaymaklı ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor.

1. Ligde liderin takipçisi olan K.Kaymaklı, Süper Lig ekibi Gençlik Gücü'nün başarılı genç futbolcusu Mert Ateş'i dün kadrosuna kattı.

Ateş, dün ayağının tozuyla takımın Acapulco Otel'deki kampına katıldı.

Transfer K.Kaymaklı sosyal medya hesabından şöyyle duyuruldu:

"Hoşgeldin Mert Ateş!



Kulübümüz, China Bazaar Gençlik Gücü'nden savunma oyuncusu Mert Ateş'i kadrosuna kattı. Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz."