Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, yeni sezonda kadrosunda bulunduracağı son yabancı oyuncuyu da belirledi.

Süper Ligi ekiplerinden Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, üçüncü yabancı oyuncu kontenjanını kanat oyuncusu Papa Marega ile doldurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, transferin resmiyet kazandığı ve oyuncunun takıma katıldığı duyuruldu.

Küçük Kaymaklı daha önce ülke futbolunda Mesarya, Göçmenköy ve Değirmenlik’te forma giyen Quentin Debouto’nun yanı sıra Rundell Winchester’i kadrosuna katmıştı.