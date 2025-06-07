Küçük Kaymaklı As Başkanı İbrahim Mısırlıoğlu, görevine veda ettiğini açıkladı.

Mısırlıoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Müthiş duygular biriktirdim… geçtiğimiz bu yılda ben saygıyı sevgiyi birlikteliği öğrendim. Birine sevgi ve saygı duyduğun zaman birlikte neler yapılabileceğini öğrendim ve gördüm.. çok zor oldu benim için, bu yolda yalnızda kaldım sahipsizde kaldım ama Dedemin Kaymaklısını ne yalnız bırakdım ne de sahipsiz.. Makamlar gelip geçicidir benim için önemli olan Kaymaklı Efsanesi Dedem İbrahim Mısırlıoğlu’nun MİRASI…. Ben inançlı bir inansanım ama hayatımda hiçbirşeye bu yıl Kaymaklı’ya inandığım kadar inanmadım ama hayatımda görmediğim birşeyi bu yıl gördüm. Benim inancımı boşa çıkarmayan ve karşılık veren , inandığım şeylere inanan insanlar gördüm. İnandığın şeyler uğruna senden başka insanların savaştığını cennette göremezsin.. Bütün teknik ekip ve futbolcular işte bu insanlar. Bir yıl boyunca işimden, eşimden, ailemden, hayatımdan fedekarlık edip verdiğim tüm zamanlarım, akıttığım tüm gözyaşlarım, maddi ve manevi vermiş olduğum herşeyim sizlere helal olsun feda olsun ASLAN GARDAŞLARIM. Bir gün Gene olsa gene ederim.. Ben adamlığı insanlığı sizlerle gördüm ve öğrendim. Gemi artık limanda…Bize ayrılan imkanların ve sürenin sonuna geldik. Küçük Kaymaklı Lefkoşa’nın en büyük ve en zor camiası… Dilerim herkes birgün bu camia için çalışma onuruna ve şerefine erişir.

Görüşmek dileğiyle….

“Rüyasından vazgeçen, kendinden vazgeçer. Rüyanı sildiğin an, aynadaki yüzün de silinmeye başlar.

Herşeyin bir zamanı var mı? bilmiyorum.

Tek bildiğim; “herkesin bir zamanı var”

görebilmek için, anlayabilmek için,

yapabilmek için…”