Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmelerinde genel olarak Güven Yaratıcı Önlemler konusunu görüştüklerini belirterek, “Kendisi de bu konuya odaklanmış durumda. Güven Yaratıcı Önlemler ile uğraşırken, güveni daha fazla aşındıran yaklaşımlarla karşı karşıya kaldığımızı söyledik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinin ardından BRT’de canlı yayına katılarak görüşmeyi değerlendirdi.

Guterres’in görev süresinin sonuna kadar Kıbrıs sorunu ile ilgili çabalarına devam edeceğini ifade ettiğini kaydeden Erhürman, “ Biz de Kıbrıs Türk tarafı olarak Genel Sekreter’in çabalarına katkı koymaya devam edeceğiz.” dedi.

BM Genel Sekreteri ile aynı çizgide olduklarını belirten Erhürman, “Genel Sekreterin dediği gibi bu defa farklı olmalı ve hatalar tekrarlanmamalı.” ifadelerini kullandı.

Rum basınında "2+1 görüşmeyi Erhürman veto etti" iddialarına açıklık getiren Erhürman , “ BMGS istese, ben de reddetmiş olsam, önceden planlanmış olan görüşmemize katılmayı tekrar değerlendirirdi.” dedi.

New York’ta bulunduğu 3 günlük süre içerisinde basına açıklama yapmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı, basın üzerinden müzakere yapmak gibi bir yaklaşımı ciddiyetle bağdaştırmadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yarın 19.55'te adaya dönmesi planlanıyor.