Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht.HüseyinRuso Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Mehmetcan Erli, Şahin Coşkun

K.Kaymaklı: Hakkı, Toykan(65.Dk Celal), Gökhan(65.Dk Derviş), Tuğrul, Arda (46.Dk Hasan Çakır), Mehmet Kaygısız(58.Dk Alp), Mehmet Öztürk, Alpay(46.Dk Deran), Ferhat, İlyas, Yağış

Çanakkale:Umut(58.Dk Mehmet Kızılörs), Arda, Mustafa Gök(58.Dk Burak), Eray(46.Dk Hakan) Ahmet Sakallı, Özel(76.Dk Saadettin), Yunus, Deniz, Çağdaş, Hasan Doğa(46.Dk Gökdeniz), Mehmet Özsoy

Goller: 21.Dk (P),24.Dk, 47.Dk, 68 ve 84.Dk İlyas, 35,36 ve 61.Dk Toykan,55.Dk Ferhat ve 86.Dk Yağış (K.Kaymaklı)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nundokuzuncu haftamaçında bugün Küçük Kaymaklı, Çanakkale TSK’yı konuk etti.

Şehit Hüseyin Ruso Stadıoynanan Küçük Kaymaklı – Çanakkale TSK maçınıİsmail Ercan yönetti. Baştan sona üstün oynayan Küçük Kaymaklı ilk devreyi İlyas ve Toykan’ın 2’şer golleriyle 4 – 0 önde tamamladı.

Gol yağmuru ikinci yarıda artarak devam ederken, yeşil siyahlılar ikinci devrede İlyas’ın 3,Toykan, Ferhat ve Yağış’ın golleriyle mücadeleyi 10 – 0 kazandı.