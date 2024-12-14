Yer: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Fatih Bardakçıoğlu, Hakan Gök, Buse Bağrıkara, Turgay Misk

Küçük Kaymaklı: Hakkı, Gökhan, Enes, Hasan, Deran, Alp, Mehmet, İlyas, Yağış, Ferhat, Tuğrul

Lapta: Hakan, Göksel, Ayhan, Efe, Selçuk, Mustafa, Yusuf, Muhammed, Berkay, Asrın, Sezer

Goller: 77’ ve 90’Toykan Hacet, 89’Arda Kortay (KK)

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 13.haftanın zorlu karşılaşmasında Küçük Kaymaklı ile Lapta karşı karşıya geldi. Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadeleyi Küçük Kaymaklı son bölümde bulduğu gollerle 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Özellikle Lapta’nın gol pozisyonlarında genç kaleci Hakkı gol izni tanımadı. 77’de Toykan frikikten mükemmel bir golle takımını öne geçirdi. 89’da Arda skoru 2-0 yaparken, 90+3.dakikada yine Toykan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı ve maçı yeşil siyahlılar 3-0 kazanmayı başardı.