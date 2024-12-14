Yer: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Fatih Bardakçıoğlu, Hakan Gök, Buse Bağrıkara, Turgay Misk
Küçük Kaymaklı: Hakkı, Gökhan, Enes, Hasan, Deran, Alp, Mehmet, İlyas, Yağış, Ferhat, Tuğrul
Lapta: Hakan, Göksel, Ayhan, Efe, Selçuk, Mustafa, Yusuf, Muhammed, Berkay, Asrın, Sezer
Goller: 77’ ve 90’Toykan Hacet, 89’Arda Kortay (KK)
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 13.haftanın zorlu karşılaşmasında Küçük Kaymaklı ile Lapta karşı karşıya geldi. Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadeleyi Küçük Kaymaklı son bölümde bulduğu gollerle 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Özellikle Lapta’nın gol pozisyonlarında genç kaleci Hakkı gol izni tanımadı. 77’de Toykan frikikten mükemmel bir golle takımını öne geçirdi. 89’da Arda skoru 2-0 yaparken, 90+3.dakikada yine Toykan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı ve maçı yeşil siyahlılar 3-0 kazanmayı başardı.