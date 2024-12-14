Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim tarafından belirlenen Aksa süper lig, Aksa 1. Lig, Aksa A2 süper lig, Aksa A2 1. ligde 1., 2., 3., 4., 5. haftalarda ve 6., 7., 8, 9, 10. Haftalarda başarılı olan teknik direktör ve antrenörler devam eden karşılaşmalarla birlikte geride kalan ilk iki periyotda (ilk devrede) ilk 10 haftada başarılı antrenörleri ödüllendirdi. Ayın başarılı antrenörlere ödüller Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) merkez lokalinde verildi. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ödül töreni öncesine kısa bir konuşma yaptı.
28 Teknik Adam ve Antrenörler Ödül Aldı
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 4 ligde 28 teknik adam ve antrenörler ödüllerini aldı. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 1-5 haftalık ilk periyotta Aksa süper ligde Doğan Türk Birliği, Aksa 1. Ligde Mustafa Hacıali Yılmazköy, Aksa A2 Süper Lig Gençler Doğan Türk Birliği, Aksa A2 1. Lig Gençler Küçük Kaymaklı, Mormenekşe, Maraş, Mustafa Hacıali Yılmazköy, takımlarında görev yapan toplam 16 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül aldı.
Ayrıca 6-10 haftalık ikinci periyotta ise Miracle Değirmenlik, Aksa 1. Lig Mormenekşe, Atoll Kozanköy, Aksa A2 Süper Lig Gençler Doğan Türk Birliği, Alsancak Yeşilova, Aksa A2 1. Lig Gençler Mormenekşe takımlarında görev yapan toplam 16 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül aldı. Ayrıca 2023-2024 sezonunda ödül almaya hak kazanan Aksa A2 1. Ligde Lapta antrenörüde ödüllendirildi.
Sports Market, EM Sports, Uhlsport, China Bazaar Sponsorluğunda Ödüller Verildi
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödüller Sports Market, EM Sports, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda ödül töreninde verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, Başkan vekili Hüseyin Dayı, Başkan vekili Ahmet Ogan, Veznedar ve muhasip Mustafa Piro, Eğitim Sorumlusu Ahmet Dedekorkut, Medya İletişim Sorumlusu Teysir Tarazi, Basın ve Girne bölge sorumlusu Eray Yavuk, Güzelyurt ve Lefke bölge sorumlusu Ercan Atasay, İskele ve Karpaz bölge sorumlusu Tanju Karakaş tarafından verildi.
Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle.
İlk 5 Hafta (1-5)
Aksa Süper Lig
Doğan Türk Birliği
Sedat Devecioğlu
Galip Albayrak
Gökhan Güvensoy
Cenk Şekeroğlu
Jagues Muyamba
Aksa 1. Lig
M. H. Yılmazköy
Bayram Dağgül
Kamil Yayıcı
Ahmet Özkerimler
Aksa A2 Süper Lig Gençler
Doğan Türk Birliği
Sezer Yücel
Ahmet Coşkun
Aksa A2 1. Lig Gençler
Küçük Kaymaklı
Hüseyin Adal
Salim Tayançlı
Mormenekşe
Berkan Canatan
Erdoğ Barkınay
Maraş
Evrim Belge
M. H. Yılmazköy
Kamil Yayıcı
Bayram Dağgül
İkinci 5 Hafta (6-10)
Aksa Süper Lig
Miracle Değirmenlik
Ali Oraloğlu
Serkan Ekşici
İbrahim Reis
Aksa 1. Lig
Mormenekşe
Ahmet Ogan
Ertan Bulut
Doğukan R. Tuğcu
Mustafa Özkaraman
Atoll Kozanköy
Halil Arıkhan
Gökhan Mami
Aksa A2 Süper Lig Gençler
Doğan Türk Birliği
Sezer Yücel
Ahmet Coşkun
Alsancak Yeşilova
Süleyman Çamlıca
Öncel Karayel
Aksa A2 1. Lig Gençler
Mormenekşe
Berkan Canatan
Erdoğ Barkınay
Lapta
Ahmet Yurt