Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim tarafından belirlenen Aksa süper lig, Aksa 1. Lig, Aksa A2 süper lig, Aksa A2 1. ligde 1., 2., 3., 4., 5. haftalarda ve 6., 7., 8, 9, 10. Haftalarda başarılı olan teknik direktör ve antrenörler devam eden karşılaşmalarla birlikte geride kalan ilk iki periyotda (ilk devrede) ilk 10 haftada başarılı antrenörleri ödüllendirdi. Ayın başarılı antrenörlere ödüller Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) merkez lokalinde verildi. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ödül töreni öncesine kısa bir konuşma yaptı.

28 Teknik Adam ve Antrenörler Ödül Aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 4 ligde 28 teknik adam ve antrenörler ödüllerini aldı. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 1-5 haftalık ilk periyotta Aksa süper ligde Doğan Türk Birliği, Aksa 1. Ligde Mustafa Hacıali Yılmazköy, Aksa A2 Süper Lig Gençler Doğan Türk Birliği, Aksa A2 1. Lig Gençler Küçük Kaymaklı, Mormenekşe, Maraş, Mustafa Hacıali Yılmazköy, takımlarında görev yapan toplam 16 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül aldı.

Ayrıca 6-10 haftalık ikinci periyotta ise Miracle Değirmenlik, Aksa 1. Lig Mormenekşe, Atoll Kozanköy, Aksa A2 Süper Lig Gençler Doğan Türk Birliği, Alsancak Yeşilova, Aksa A2 1. Lig Gençler Mormenekşe takımlarında görev yapan toplam 16 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül aldı. Ayrıca 2023-2024 sezonunda ödül almaya hak kazanan Aksa A2 1. Ligde Lapta antrenörüde ödüllendirildi.

Sports Market, EM Sports, Uhlsport, China Bazaar Sponsorluğunda Ödüller Verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödüller Sports Market, EM Sports, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda ödül töreninde verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, Başkan vekili Hüseyin Dayı, Başkan vekili Ahmet Ogan, Veznedar ve muhasip Mustafa Piro, Eğitim Sorumlusu Ahmet Dedekorkut, Medya İletişim Sorumlusu Teysir Tarazi, Basın ve Girne bölge sorumlusu Eray Yavuk, Güzelyurt ve Lefke bölge sorumlusu Ercan Atasay, İskele ve Karpaz bölge sorumlusu Tanju Karakaş tarafından verildi.

Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle.

İlk 5 Hafta (1-5)

Aksa Süper Lig

Doğan Türk Birliği

Sedat Devecioğlu

Galip Albayrak

Gökhan Güvensoy

Cenk Şekeroğlu

Jagues Muyamba

Aksa 1. Lig

M. H. Yılmazköy

Bayram Dağgül

Kamil Yayıcı

Ahmet Özkerimler

Aksa A2 Süper Lig Gençler

Doğan Türk Birliği

Sezer Yücel

Ahmet Coşkun

Aksa A2 1. Lig Gençler

Küçük Kaymaklı

Hüseyin Adal

Salim Tayançlı

Mormenekşe

Berkan Canatan

Erdoğ Barkınay

Maraş

Evrim Belge

M. H. Yılmazköy

Kamil Yayıcı

Bayram Dağgül

İkinci 5 Hafta (6-10)

Aksa Süper Lig

Miracle Değirmenlik

Ali Oraloğlu

Serkan Ekşici

İbrahim Reis

Aksa 1. Lig

Mormenekşe

Ahmet Ogan

Ertan Bulut

Doğukan R. Tuğcu

Mustafa Özkaraman

Atoll Kozanköy

Halil Arıkhan

Gökhan Mami

Aksa A2 Süper Lig Gençler

Doğan Türk Birliği

Sezer Yücel

Ahmet Coşkun

Alsancak Yeşilova

Süleyman Çamlıca

Öncel Karayel

Aksa A2 1. Lig Gençler

Mormenekşe

Berkan Canatan

Erdoğ Barkınay

Lapta

Ahmet Yurt