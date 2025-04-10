Ülkemizde alkollü araç kullanması bir arkadaşını polisten kurtarma çabası ile gündeme gelen Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Türkiye basınına da yansıdı.

Skandal niteliğindeki gelişmeler ülke basınında geniş yer bulurken, Türkiye'de de Halk TV gibi haber mecraları konuyu gündemine taşıdı.

Girne’de trafik kontrolü yapan polisler bir kadın sürücüyü durdurmuş alkol testi yapmak istediğinde ise kadın "Kaymakam bana üfleme dedi" demişti.

Ardından Kaymakam Özcemoğlu polislerin olduğu noktaya giderek görevli polislerle sözlü tartışma yaşamıştı.

Olay sonrası kadına aynı gece cezai işlem uygulanırken, Özcemoğlu’na ertesi gün 100 ceza puanı, ehliyetine 3 ay süreyle el konuşması ve 43 bin 469 TL para cezası kesilmişti. İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili idari soruşturma başlattığını duyurmuştu.