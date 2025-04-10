Türk Hava Yolları’na (THY) ait ikinci geniş gövdeli uçaklarından olan Boeing 777 tipi uçağı, dün sabah KKTC Havalimanı’na inerek teker koydu. THY’nin Havalimanı’na yönelik geniş gövdeli uçak sayısını artırmaya devam ettiği belirtildi.

1 Kasım 2023’te 329 yolcu kapasitesine sahip Airbus A-350 uçak ile KKTC Havalimanı’na yönelik geniş gövde uçak tipi uçuşlarına başlayan THY’nin, ikinci geniş gövdeli uçaklarından Boeing 777 tipi uçağının da dün saat 09.13’te KKTC Havalimanı’na inerek seferlerine başladığı belirtildi.

Açıklamada, Türk Hava Yolları’nın tarifeli İstanbul- KKTC TK 960 sefer sayılı Boeing 777 geniş gövde uçağının, bir havacılık geleneği olan su takıyla karşılandığı kaydedildi.

Uçağın, 49 Business ve 300 de ekonomi olmak üzere toplam 349 yolcu kapasitesine sahip olduğu ve cumartesi günleri İstanbul Havalimanı ile KKTC Havalimanı arasında karşılıklı seferler icra edeceği belirtildi.