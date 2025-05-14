Haravgi gazetesi: “Kimyasal Maddelerle Kaplanan Kayıp Kalıntılarında İlk Kimlik Tespiti – Kayıplar Bulunmasında Dokuz Çalışma Devam Ediyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında yer verdiği haberinde, kayıp kalıntılarına ulaşmak amacıyla şu anda KKTC ve Güney Kıbrıs’ta dokuz kazı alanında çalışmalar yapıldığını yazdı.

Gazete, konunun dünkü Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındığını, kayıplar konusundan sorumlu Andreas Hristu’nun açıklamasında, şu anda 9 kayıp kazısının sürdüğünü, liderlerin bu sayıyı 10’a çıkarmayı taahhüt ettiklerini söylediğini yazdı.

Lefkoşa’da ara bölgede, bir asker olan Tasos Markos’un kalıntılarının bulunması için kazıların devam ettiğini aktaran gazete, “Petra” (Taşköy) köyünde de bir kişi için kazı yapıldığını vurguladı.

“Aya İrini” (Akdeniz) köyünde 1974 yılından kayıp olan Kıbrıslı Türklerin, “Sisklipo” (Akçiçek) köyünde ise 14 kaybın aranmasına devam edildiği belirtilen haberde, Güney Kıbrıs’taki “Nisu” (Dizdarköy) köyünde bir kuyuda ve Larnaka’ya bağlı “Kamares” semtindeki bir kuyuda, 63-64 dönemi Kıbrıslı Türk kayıpların aranmasının sürdüğü ifade edildi.

Gazete, kimyasal işleme maruz kalmış kalıntılar konusunda da önemli bir gelişme yaşandığını ve bu durumdaki bir kaybın Rum Genetik Enstitüsü’yle iş birliği yapılarak ilk kez kimlik teşhisinin sağlandığını belirtirken eldeki veriler ışığında bugüne kadar, 77 Yunanlı kayıptan 39’unun kimlik tespitinin yapıldığını, 38’inin ise arandığını aktardı.

AKEL Milletvekili Nikos Kettiros ise komitede, bugüne kadar kayıpların yaklaşık yarısının tespit edilebildiğini, beklenen sonuçlar alınamasa da Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çabalarının sürdüğünü ifade etti.

Filelefheros gazetesi ise konuya ilişkin haberinde, “Katokopia” (Zümrütköy) köyünde de bir ila beş kayıp için aramaların yapıldığını, kazıların evlerin avlularında gerçekleştirilmekte olduğunu aktardı.

Gazete ayrıca, “Sisklipo” (Akçiçek) köyünde 1974 yılında 14 Kıbrıslı Rum’un öldürülmesi olayına ilişkin iddialara da yer verdi.