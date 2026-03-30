Kalkanlı’da cuma sabahı saat 03.00 sıralarında çıkan kavgayla ilgili 11 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında ise arama çalışması başlatıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, 27 Mart 2026 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Kalkanlı’da Sarmaşık Sokak üzerinde meydana gelen olayda; Güzelyurt’ta sakin isimlerinin baş harfleri A.G., K.İ., H.M., S.T., O.Y., H.T., A.H. ve Y.D.’nin bir taraf olup, diğer taraf olan Kalkanlı’da sakin isimlerinin baş harfleri A.F.A., Y.İ., B.S., A.A.B. ve E.C.K.’nin diğer taraf olduğunu ve tarafların birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile kasten ve kanunsuz olarak vurduklarını açıkladı.

Polis, tarafların ayrıca yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yarattıklarını ve ellerini kollarını sağa sola sallamak suretiyle uygunsuz tavır ve harekette bulunduklarını belirtti.

Kavga esnasında Y.İ.’nin elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edildiği, yere düştükten sonra da tekmelenerek burnunun kırılmasına sebep olunduğu ve vahim bedensel zarara uğratıldığı ifade edildi.

Polis, olayın 28 Mart 2026 tarihinde bilgilerine geldiğini ve aynı gün 11 zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.