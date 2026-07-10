Polis’ten verilen bilgiye göre, Girne'de sakin Serkan Koçak bu sabah saat 02.00 sıralarında Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde rahatsızlandı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Koçak’ın bedeni üzerinde yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Öte yandan, Koçak’a yapılan otopside ölüm sebebi “kalp ve damar hastalığı” olarak tespit edildi.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.