Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası 27 Nisan 2025 Pazar günü başlıyor. Altı yarışlık bir takvim açıklayan KKKD, sezonun ilk yarışını Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek. 27 Nisan Pazar sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, 12.30’da başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 13.30’da start alacak olan sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 14.30’da ve final ayağı yarışları 15.45’de başlayacak. 4-6 yaş arası minik sporcuların gösterisi ise 17.15’de yapılacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon takribi 18.00’de sona erecek.

34 YARIŞÇI ÖN KAYIT YAPTIRDI

Yeni sezonun ilk yarışlarına 14’ü minik sporcular olmak üzere 34 pilot ön kaydını yaptırdı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası’nda bu sezon da kıran kırana yarışlar yapılacak. Tatil amaçlı ülkemizde bulunan milli sporcularımızdan Mert Uzun ve Niyazi Özçınar da sezonun ilk yarışına katılacak. Yarışın kayıtları 26 Nisan 2025 Cumartesi akşamüzeri 16.00’da tamamlanacak. Cemsa Sporting Center’de, 1,400 metre uzunluğundaki RC1 kodlu klasik pist şeklinin kullanılacağı yarışta Mini kategoride 5, Junior kategoride 7, Senior ve Master kategoride 4’er yarışçı mücadele edecek. Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, SK Karting Akademi, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapılacak olan şampiyona Ekim ayında tamamlanacak.

Yarış Programı

Resmi Antrenmanlar: 12.30

Sıralama Turları: 13.30

1.Ayak Yarışları: 14.30

2.Ayak Yarışları: 15.45

Rookie Show (4-6 Yaş): 17.15

Ödül Töreni: 18.00

Rookie:

1.Leo Çınar

2.Ali Ertan

3.Aren Koral

4.Sarp Serhan Çınar

5.Ayaz Ertuğrul

6.Hüseyin Serdaroğlu

7.Yağız Aksaç

8.Daren Erosal

9.Asrın Karakuş

10.Efe Orhun Saraçoğlu

11.Emirhan Saraçoğlu

12.Doruk Saraçoğlu

13.Ali Çetin Beydola

14.Can Şekeroğlu

Mini:

1-Ateş Karalım

2-Reşat Altınör

3-Asil Özbahadır

4-Martin Kotkin

5-Halil Kamacığlu

Junior:

1-Su Karalım

2-Eren Murat Ortaç

3-Mustafa Topçu

4-Poyraz Polat

5-Ali Çetin Beydola

6-Can Şekeroğlu

7-İsmail Araz

Senior:

1-Mert Uzun

2-Demir Göksan

3-Hasan Halil Onalt

4-Niyazi Özçınar

Master:

1-Güner Ballı

2-Fahri Altınör

3-Yüksel Tosun

4-Saner Fidan