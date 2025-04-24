Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2025 Ralli Sprint Şampiyonası 27 Nisan 2025 Pazar günü başlıyor. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Taşkent Çemberi civarında hazırlanan etapta yapılacak yarış, “Sami Doğan Motors Ralli Sprint” adıyla gerçekleştirilecek. Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; ÇDM Kaporta, Güven Sigorta, Biçentürk Restoran ve Nethouse’ın da sponsorluğunda yapılacak yarışa Dört Renk Matbaa ve Yarkıner Çekici Hizmetleri de katkı verenler arasında. Sabah 11.00’de başlayacak olan ralli sprint yarışında biri deneme olmak üzere 3,8 kilometrelik etap üç kez geçilecek. Deneme etabının başlama saati 11.10 olarak belirlenirken ilk etap 12.15’de ve ikinci etap 13.20’de başlayacak. Ödül töreni ise 15.00’de yapılacak ve organizasyon sona erecek.

SEYİRCİ ALANI ZIPLAMA NOKTASINDA HAZIRLANDI

Özel Seyirci etabı şeklinde hazırlanan ve birçok yüksek noktadan etabın takip edilebileceği yarışın startı ve finişi yakın noktalarda kurulacak. Etabın zıplama noktasında seyirci alanı hazırlandı ve ekipler her start aldığında zıplama noktasından iki kez geçecekler. Geçtiğimiz sezonun da açılış yarışı olan bu etap bu sene biraz değiştirildi ve izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak şekilde hazırlandı.

KAYIT İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Sami Doğan Motors 2025 Ralli Sprint Şampiyonası ilk yarışının kayıt işlemleri tamamlandı. Yarışa 11 ekip kayıt yaptırdı. Sınıf 2’de 3 ekip mücadele edecek. Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi ve Mehmet Çocuk-Hasan Evrensel ikilisi VW Polo R5 ile start alacaklar. Mehmet Karaoğlan-Can Karaoğlan ikilisi ise Skoda Fabia R5 ile mücadele edecek. Sınıf 1’de 5 ekip birincilik için mücadele edecek. Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi Mitsubishi Lancer EVO 8 ile ve Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisi Mitsubishi Lancer EVO 6 ile aralarındaki tatlı rekabete devam edecekler. Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi Mitsubishi Lancer EVO 9 ile, Şenol Çelebçi-Halil Çamay ikilisi Ford Fiesta Proto ile ve Ömer Karanfil-Ümit Koçak ikilisi Mitsubishi Lancer EVO 7 ile Sınıf 1’de yarışacak olan diğer ekipler olacak. Sınıf 4’te ise 3 ekip mücadele edecek. Honda Civic ile Mehmet Kaplan-Pembe Kanatlı ikilisi, Ford Fiesta R2 ile Hasan Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi ve Ford Fiesta R2 ile Doruk Doğan-Ahmet Gürün ikilisi yarışacak.

Kayıt Listesi:

No Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo 8 1

2 2 Selen Bilgimer Çeçilya Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo 6 1

3 3 Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo 9 1

4 4 Sami Doğan Ahmet Akbıçak Volkswagen Polo R5 2

5 5 Mehmet Çocuk Hasan Evrensel Volkswagen Polo GTI R5 2

6 6 Mehmet Karaoğlan Can Karaoğlan Skoda Fabia R5 2

7 7 Şenol Çelebçi Halil Çamay Ford Fiesta Proto 1

8 8 Ömer Karanfil Ümit Koçak Mitsubishi Lancer Evo 7 1

9 9 Mehmet Kaplan Pembe Kanatlı Honda Civic 4

10 10 Hasan Fikri Macila Doğa Koyuncu Ford Fiesta R2 4

11 11 Doruk Doğan Ahmet Gürün Ford Fiesta R2 4