Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası, 28 Haziran 2025 Cumartesi akşamı yapılacak üçüncü yarışlarda devam ediyor. Altı yarış olarak planlanan sezonun üçüncü yarışları Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilecek.

28 Haziran Cumartesi sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, 18.00’de başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Sıcak havanın yerini akşam serinliğine bıraktığı 19.00’dan itibaren heyecan artacak. Sıralama turları 19.00’da, ilk ayak yarışları 20.00’de ve final ayağı yarışları 21.15’de başlayacak. 4-6 yaş arası minik sporcuların gösterisi ise 22.45’de yapılacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon takribi 23.30’da sona erecek.

Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, KKTC Gençlik Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, SK Karting Akademi, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapılacak olan 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, Cemsa Sporting Center’de 1,220 metre uzunluğundaki RC3 kodlu pist şeklinde yapılacak.

Yarış Programı

Serbest Antrenmanlar: 08.00

Resmi Antrenmanlar: 18.00

Sıralama Turları: 19.00

1.Ayak Yarışları: 20.00

2.Ayak Yarışları: 21.15

Rookie Show (4-6 Yaş): 22.45

Ödül Töreni: 23.30