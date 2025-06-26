Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2025 Ralli Sprint Şampiyonası ikinci yarışı 29 Haziran 2025 Pazar günü yapılıyor. Gönyeli-Kanlıköy arasında hazırlanan etapta yapılacak yarış, “Stage Cars Gönyeli Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştirilecek. Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile iş birliği içerisinde yapılacak olan organizasyona; ÇDM Kaporta, Güven Sigorta, Biçentürk Restaurant, Yarkıner Recovery ve Nethouse da destek veriyor. Pazar öğleden sonra 15.00’de başlayacak olan ralli sprint yarışında biri deneme olmak üzere 6,5 kilometrelik etap üç kez geçilecek. Deneme etabının başlama saati 15.20 olarak belirlenirken ilk etap 16.30’da ve ikinci etap 17.45’de başlayacak. Ödül töreni ise 18.30’da yapılacak ve organizasyon sona erecek.

KAYIT İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Kanlıköy Göleti civarından başlayacak olan etap, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Gönyeli bölgesinde çalışmaları süren yola paralel devam edecek ve Alayköy Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde son bulacak. Yarışa 11 ekip kayıt yaptırdı. Sınıf 2’de 3 ekip mücadele edecek. Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi Volkswagen Polo GTI R5 ile start alacak. Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi ve Zeki Demirdeş-Barış Kalfaoğlu ikilisi ise Skoda Fabia R5 ile mücadele edecek. Sınıf 1’de 4 ekip birincilik için mücadele edecek. Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi Mitsubishi Lancer EVO 8 ile, Cevdet Öcal-Şakir Akaylı ikilisi Mitsubishi Lancer EVO 6 ile, Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi Mitsubishi Lancer EVO 9 ile ve İbrahim Damdelen Mitsubishi Lancer EVO 8 ile mücadele edecek. Sınıf 4’te ise 2 ekip mücadele edecek. Honda Civic ile Mehmet Kaplan-Pembe Kanatlı ikilisi, Ford Fiesta R2 ile Doruk Doğan-Ahmet Gürün ikilisi yarışacak. SSV kategorisinde Canam Maverick ile Oğuz Akayoğlu ve Yaz Muratoğlu-Yasemin Baybora ikilisi mücadele edecek.