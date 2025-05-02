Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Serkan Özdenkçi, Cenk Aras Özfutu

Yenicami: Süleyman, Hascan, İrfan, Tahsin, Koray, Barış, Ali Üçtaş, Bah, Sapara, Mehmet Çavuş, Kaan.

Gönyeli: Denis, Hasan, Azat, İbrahim Kaba, Abdolu Razak, İsmail, Erol, Berkem, Malle, Doukara, İbrahim Çıdamlı.

Goller: Dk. 40 ve 75 Sapara (Yenicami), Dk. 34, 82 ve 90 Ladji Male, Dk. 38 (Pen.) ve Dk. 55 Hasan Kanlı(Gönyeli)

Aksa Süper Ligin Süleyman Göktaş Sezon 30. Haftasının açılış maçında play-out hattının iki takımı olan Gönyeli ile Yenicami Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Orta hakemliğini tecrübeli düdük Kerem Eran’ın yaptığı kritik mücadelede konuk Gönyeli 5 – 2’lik skorla sahadan farklı galip ayrılarak play-out maçları öncesinde hem puan farkının kapanmasına izin vermedi hem de moral depoladı.

Karşılaşmanın ilk 30 dakikası karşılıklı ataklarla orta alan mücadelesi şeklinde geçerken Gönyeli 34. dakikada kazandığı bir serbest vuruşta Ladji Malle’nin kafa golüyle 1 – 0 öne geçti. 38. Dakikada ise Gönyeli’nin kazandığı penaltı atışını Hasan Kanlı gole çevirerek skoru 0 – 2 yaptı.

Bu golün ardından Yenicami atağında sahneye çıkan Sapara golünü atarak ilk devrenin skorunu 1 – 2 olarak belirledi.

İkinci devreye iyi başlayan Gönyeli takımı Hasan Kanlı’nın kafa golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. 1 – 3

Bu golün ardından Yenicami tüm hatlarıyla yüklenerek 75. Dakikada Sapara’nın golüyle skoru 2 – 3 yaptı.

Beraberlik için yüklenen Yenicami defansta boşluklar verince Gönyeli’nin kontra ataklarında Ladji Malle 82 ve 90. Dakikalarda attığı gollerle maçın skorunu belirledi. 2 – 5

Bu sonucun ardından Gönyeli puanını 31 yaparken, Yenicami 24 puanda kalarak play-outlarda işini iyice zora soktu.