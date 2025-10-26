La Liga'nın 10. haftası El Clasico'ya sahne oldu.
Dev maçta Real Madrid ezeli rakibi Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
Real Madrid'in galibiyet golleri Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'dan geldi.
arça'nın tek golünü Fermin Lopez kaydetti.
Real Madrid bu galibiyetle puanını 27 yapıp liderliğini sürdürdü. Barcelona ise 22 puanda kaldı.
Jude Bellingham 1 gol, 1 asistlik performans ile maça damga vuran isim oldu.
Kylian Mbappe 52. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Barcelona'da maçın uzatma bölümünde Pedri kırmızı kart gördü.
Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler 11'de başladığı maçta 66 dakika sahada kaldı.