Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de hafta başından bu yana süren yurt dışı kampı yarın son buluyor.

Hafta başında Fenerbahçe’nin Düzce’deki Serkan Acar Topuk Yaylası kamp tesislerine giden siyah beyazlı ekip, antrenmanlarını bugün tamamlayacak. Yarın saat 16.00’da Düzcespor ile bir hazırlık karşılaşması yapacak olan Yenicami kampı tamamlamış olacak.

Yenicami Pazar günü öğle saatinde ise kamptan çıkış yaparak İstanbul’a gidecek ve Pazartesi günü Fenerbahçe Kulübü’nün davetlisi olarak Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na konuk olacak.

DEVECİOĞLU: “ÇOK İYİ ÇALIŞTIK”

Kampı değerlendiren Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, oyuncuların istekli bir şekilde çalıştığını söyleyerek, “Çok serin bir iklimde, güzel zeminde çok iyi çalıştık. Arkadaşlık bağlarının da geliştiğini düşünüyorum. Herkes için iyi geldi, ciddi bir motivasyon oldu. Kamp için başkan ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bunun yansımalarını ligde alacağız” değerlendirmesini yaptı.