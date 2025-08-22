Süper Ligin Mağusa ekiplerinden Dumlupınar takımı yeni sezon için yabancı futbolcularıyla anlaşma sağladı.

Dumlupınar takımının yeni transferi Nfanly Sylla takıma katıldı. Dumlupınar’ın yeni sezondaki yeni yabancı futbolcularından 20 yaşındaki kanat ve hücum oyuncusu Gineli futbolcu Nfanly Sylla, Keçiörengücü U19 Takımından sonra Başkent Lefkoşa ekiplerinden Yenicami ve China Bazaar Gençlik Gücü’nde forma giydi. China Bazaar Gençlik Gücü’nde transfer edilen Nfanly Sylla, Dumlupınar kulüp başkanı Ali Gülhan ile el sıkıştı.

NİJERYALI SANTRAFOR

Süper Lig ekiplerinden Dumlupınar takımının yeni transferi Robert Christian Mizo takıma katıldı. Dumlupınar’ın yeni sezondaki yeni yabancı futbolcularından 25 yaşındaki Nijeryalı santrafor Robert Christian Mizo, sol olarak Katar’ın Al Waab SC takımında oynadı. 2025 yılında futboldan uzak kalan Robert Christian Mizo, başkan Ali Gülhan ile el sıkıştı.

Öte yandan ülkemizde futbol oynamış olan Yannick Nkurunzuza’yı da kadrosuna dahil eden Dumlupınar takımı yabancı transferini tamamlamış oldu.