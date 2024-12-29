Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Halil Erdem Canaloğlu, Emre Çevikdal

Gönyeli: Remzi, Ahmet Can(90’Yusuf)Azat, Bayram, Arseven(76’Ahmet Eser) Mahmut, Hasan, Berkem, Ladjı, İ.Kaba, Doukara(90’Kahraman)

Yenicami: Süleyman, Hascan(63’Tunç)Kaan(88’Mahmut Şimşek)İrfan, Ali, Barış(58’Tahsin)Asrın(63’Hüseyin) David, M.Çavuş, Karan, Sylla

Goller: 42-49’Doukara, 67’Arseven(Gönyeli)71’M.Çavuş, 90’Sylla(Yenicami)

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş sezonunda ligin alt tarafını ilgilendiren kritik mücadelede Gönyeli konuk ettiği Yenicami’yi 3-2 mağlup ederek çok kritik 3 puanın sahibi olurken, Yenicami bu mağlubiyetle ligin dibine demir atmış oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar vardı ve taraflar buldukları pozisyonları değerlendiremezken maçın 42.dakikasında gelişen Gönyeli atağında Doukara sahneye çıktı ve attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken devrede bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci devresine hızlı başlayan Gönyeli 49.dakikada geliştirdiği atakta golcü Doukara yine sahne aldı ve takımını attığı golle 2-0 öne geçirdi.

67.dakikada gelişen bir başka Gönyeli atağında Arseven topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 3-0 yaptı.

71.dakikada gelişen Yenicami atağında Mehmet Çavuş topu ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı.

Maçın son anlarında Yenicami atağında Sylla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi 3-2.

(Foto: Gökhan Kuzu)