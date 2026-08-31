Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği’nde 22 Eylül’de gerçekleştirilecek genel kurul öncesinde başkanlık yarışıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Derneğin 4 Ağustos’ta yapılması planlanan genel kurulu öncesinde başkan adaylığını açıklayan Davut Kansu, genel kurulun 22 Eylül’e ertelenmesinin ardından geçen süreçte yaptığı değerlendirme ve araştırmalar sonucunda adaylıktan çekilme kararı aldı.

Kansu’nun adaylıktan vazgeçmesiyle birlikte, 22 Eylül’e kadar yeni bir aday çıkmaması halinde mevcut başkan Hasan Topaloğlu genel kurula tek aday olarak girecek.

Antrenörler Derneği’nde başkanlık seçiminin, yeni bir adayın ortaya çıkıp çıkmayacağına bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor