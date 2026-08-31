Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği, güncel kiralık oyuncu listesi yayınladı.
Kiralık transferin tamamlanmasına sayılı günler kala Mormenekşe’nin listesinde 20 isim bulunuyor. Oyuncular şöyle:
Mehmet Salih Merttuna
Ahmet Can Kırsan
Mert Özcomert
Mert Yücetürk
Gökay Alipoçay
Sami Yahat
Hüseyin Aynalı
Celal Gullet
Şahin Erol
Hüseyin Filo
Burak Okur
Mustafa Denizer Öğür
Amaç Ozanlar
Berke Şahin
Nasuh Güngör
Hüseyin Menekşeli
Nazım Özbil
Mert Öztavşanlılar
Kobina Amoha
Cheick Fanta Mady Diarra