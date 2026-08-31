Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği, güncel kiralık oyuncu listesi yayınladı.

Kiralık transferin tamamlanmasına sayılı günler kala Mormenekşe’nin listesinde 20 isim bulunuyor. Oyuncular şöyle:

Mehmet Salih Merttuna

Ahmet Can Kırsan

Mert Özcomert

Mert Yücetürk

Gökay Alipoçay

Sami Yahat

Hüseyin Aynalı

Celal Gullet

Şahin Erol

Hüseyin Filo

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Burak Okur

Mustafa Denizer Öğür

Amaç Ozanlar

Berke Şahin

Nasuh Güngör

Hüseyin Menekşeli

Nazım Özbil

Mert Öztavşanlılar

Kobina Amoha

Cheick Fanta Mady Diarra