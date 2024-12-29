Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Yusuf Atlar, Yalçın Kabacıklı

Mormenekşe: Haluk, Ertan, Issac, Fetin, İsmet(Erdoğ), Sami Tünsay(Aziz), Arda, Mehmetali(Gökay), Ahmetcan(Justice), Ramazan(Sami Yahat), Erhan.

Vadili:İlhan, Umut, Ozan, Uğur(Hüseyin), Mustafa(Hacı), Cemal Oktaçlı(Kemal), Berke(Efe), Osman, Cemal Çiftçioğlu(Arda) Ali, Görkem.

Gol: Dk 2 Erhan(Mormenekşe)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 5. Haftasında lider Mormenekşe ile ligin dibine demir atan Vadili kozlarını Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda paylaştılar. Her iki takımında ağır zeminde çok pas hatası yaptığı karşılaşmada Mormenekşe tek golle galip gelerek ilk devreyi lider bitirdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Mormenekşe golü de erken buldu.

Dk. 2 Mormenekşe atağında Vadili defansının hatasında topla buluşan Erhan topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk. 21 Vadili atağında Mormenekşe ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Görkem'in şutunda top yandan auta gitti.

Dk. 32 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında sağ kanattan İsmet'in getirerek ceza sahasına girerek yaptığı ortada 6 pas üzerinde Erhan'ın vuruşunda defans son anda topa ayak koydu.

Dk.57 Vadili'nin sağ kanattan gelişen atağında topla birlikte Mormenekşe ceza sahasına giren Ozan, Ahmetcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Görkem'in vuruşunda kaleci Haluk gole izin vermedi.

Dk. 67 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında defansın arkasında topla buluşan Erhan kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak top kalecide kaldı.

Dk. 87 Mormenekşe atağında Gökay'ın pasıyla defans arkasında topla buluşan Erhan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

Geriye kalan dakikalarda gol olmayınca Mormenekşe karşılaşmayı 1- 0 kazanarak ilk devreyi takipçisi K.Kaymaklı’nın 3 puan önünde lider bitirdi.