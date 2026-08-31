Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, perşembe günü China Bazaar Gençlik Gücü ile Cihangir arasında oynanması planlanan KTFF Süper Kupa karşılaşmasının Girne açıklarında yaşanan gemi felaketi nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Federasyon süper kupanın ilk devrenin sonrasında 23 Aralık 2026 Çarşamba günü, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da oynanmasına karar verdi.
Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle:
“Ülkemizde yaşanan gemi faciası sebebiyle daha önce 3 Eylül 2026 Perşembe günü China Bazaar Gençlik Gücü TSK ile Cihangir GSK arasında oynanacağı duyurulan KTFF Süper Kupa karşılaşmasının ilk devrenin sonrasında 23 Aralık 2026 Çarşamba günü, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da oynanmasına karar verilmiştir.”