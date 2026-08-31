Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu almış olduğu karar sonrasında mazeret semineri yapılıyor. 2026-2027 futbol sezonunda görev yapacak olan antrenörlerin çalışma izni alabilmelerine olanak sağlama adına mazeret semineri yapılıyor.

MAZERET SEMİNERİ

Hasan Topaloğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği yönetimi, üç yıl önce ilk kez yapılan mazeret semineri bu yılda yapma kararı aldı. Yeni başlayacak sezon öncesi (2026-2027) futbol sezonunda antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerine katılamayan antrenörlerine bir şans daha vererek mazeret semineri yapıyor. Antrenörlerinin 2026-2027 sezonunda çalışabilmeleri için katılmaları zorunlu olduğu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği iş birliğinde Haziran 2026 ayında gerçekleştirilen Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Seminerine katılamayan, Teknik Direktör, A lisans, B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine yeni bir fırsat daha verilerek 1-2 Eylül 2026 tarihleri arasında iki günlük mazeret semineri yapılıyor. Mazaret seminerine katılacak olan antrenörlerin kayıt işlemleri tamamlanarak katılımcılar belirlendi.

1 EYLÜL SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Teknik Direktör, A, B, C ve Kaleci antrenörü lisansa sahip antrenörlerin katılacağı mazeret semineri 1 Eylül 2026 Salı günü saat 08.30-09.15 kayıt işlemlerinin ardından 09.30-16.00 arası Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan toplantı salonunda yapılacak.

2 Eylül 2026 Çarşamba günü sabah saat 0900 da başlayacak ikinci günüde ise toplamda 12 dersin görüleceği seminerin tamamlanmasının ardından belge dağıtımı ile mazaret semineri tamamlanacak.

SEMİNERE KATILMAYAN ANTRENÖRLER ÇALIŞAMAYACAK

Haziran 2026 ayında gerçekleştirilen Tözün Tunalı Antrenör Gelişim Seminerine katılamayan antrenörlere, liglerin başlamasına kısa bir süre kala KKTFAD Sağlık sorunu yaşayan, yurtdışında bulunan, işlerinden izin alamadığından dolayı katılamayan antrenörlere bir şans daha verilerek 1-2 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak olan iki günlük seminere katılmayan antrenörlerin kesinlikle bu yıl hiçbir ligde çalışma izni verilmeyecek.

Çalışma İzinler İptal Edilecek

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenör lisans yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2026-2027 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu olduğu, liglerde görev alacak olan antrenörlerin bu seminere katılımları zorunlu tutulurken katılım gerçekleştirmedikleri takdirde KTFF yapılan görüşme neticesinde bu yılki çalışma izini verilmeyecek.