Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Çelik,iCenk Özfuttu

Göçmenköy: Ozan, Bilal, Arda Karacan(30.Dk Alaattin),Reşit, Remzi, Arda Sözcü, Mbou(Mahmut Amasyalı), Lütfi(İsmet),Rifat, Süleyman Kaylak (Kayra), Emmanuel(Eray)

Yenicami: Süleyman Çamlıca, Turgut, Kaan, Hascan(Hasan Paşa), Mpanzu, Bah, Sapara(Hüseyin Arifoğlu), Mehmet Çavuş (Barış), Koray (Tahsin) , Ali Üçtaş, Görkem(71.Dk Karan),

Goller: 1.Dk Görkem,4.Dk Sapara,22.Dk Bah (Yenicami)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 24. Hafta maçı oynandı. Yenicami, yeni başkan, yeni yönetim kurulu ve yeni teknik heyet ile ligde kalma adına önemli galibiyetler almaya devam ederken, birebir rakibi Göçmenköy’ü de ilk 22 dakikada bulduğu gollerle 3 – 0 mağlup etti. Göçmenköy ise play out hattında önemli bir yara aldı

Lefkoşa Atatürk Stadında oynanan Göçmenköy – Yenicami maçını Utku Hamamcıoğlu yönetti.

1.Dk: Yenicam atağında Mehmet Çavuş’un ara pasında sağdan boşluğa hareketlenen Görkem sağ çaprazdan vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-1 Yencami

4.Dk: Yenicami atağında Sapara soldan çalımlarla rakip ceza alanına girdi ve vuruşunda topu fillere gönderdi. Göçmenköy 0-2 Yencami

22.Dk: Yenicami atağında Ali Üçtaş’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Bah, kaleci Ozan’dan sıyrılıp topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-3 Yencami

64.Dk: Yencami atağında Mehmet Çavuş’un pasında sol çaprazda topla buluşan Sapara’nın vuruşunda top yandan az farkla dışarıya gitti.

89.Dk: Göçmenköy atağında Mahmut’un sağ çaprazdan vuruşunda top az farkla dışarıya gidince maç Yenicami’nin 3 – 0’lık üsütünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Yenicami puanı 20 yaparak direk düşme hattından iyice uzaklaşırken, Göçmenköy play-out hattından çıkma şansını kaçırdı.