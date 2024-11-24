Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 kaybetti ve zirve yarışında ağır yara aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde deplasmandaki ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, 3. dakikada Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, M. Bokele'nin kendi kalesine kaydettiği golle 9. dakikada skoru 2-0 yaptı.
Göztepe, 12'de Bokele ile farkı 1'e indirdi. Sarı-kırmızılılar, 32. dakikada Taha Altıkardeş'in golüyle skora denge getirdi.
İlk yarı 2-2 sona erdi.
Göztepe'de 82. dakikada sahneye Fofana çıktı. Fofana'nın golü Göztepe'yi 3-2 öne geçirdi.
90+1'de Tijanic'in golü, tabelayı Göztepe lehine 4-2 olarak tayin etti.
Ligde oynadığı son 4 maçta 11 puan kaybeden Beşiktaş, zirve yarışında ağır yara aldı. Siyah-beyazlılar haftayı 21 puanda kapattı. Göztepe ise puanını 21'e yükseltti.