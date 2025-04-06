Stat: Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Emre Çevikdal, Yalçın Kabacaklı

Karşıyaka: Ali B. Keskin, Eyyüp Öztep, Tahir Sovukoluk (Dk.90 Ahmet Karlankuş), Mehmet Tekin, Tacettin Köse, Chukwumuemeka Uzkowe, Furkan Doğan, Mahfou Kande, Mehmet Neşe (Dk.77 Muhammet E. Işık), Lawrence Ogbe, Bahadır Göçben

Esentepe: Ali Karal, Emek Kırılmaz (Dk.77 Salih Karal), Frank Nyobe, Deniz Kibar, Lukman Adeshina, Tuğra Kılıç (Dk.46 Sander), Benjamin Bieleu, Mehmet Arıkan (Dk.46 Emre), Mustafa Soytürk (Dk.84 Semih), Uğurcan Başayak (Dk.46 Ali Avcısoyu), Devran A. Güneş

Gol: Dk.8 Mahfou Kande (Karşıyaka)

AKSA Süper Lig’in 26’ncı haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Karşıyaka ile Esentepe karşılaştı. Şampiyon Melekler Stadı’ndaki mücadeleyi 1-0 kazanan Karşıyaka, son dört haftaya girilirken önemli bir galibiyet elde etti. Karşıyaka’nın golü 8’inci dakikada Mafou Kande’den geldi. Bu sonuçla Karşıyaka 27 puana yükselirken, Esentepe 29 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Karşıyaka, Doğan Türk Birliği’ne konuk olacak. Esentepe ise Tremeşeli Holding Dumlupınar’ı konuk edecek.

(Foto: Richard Beale)