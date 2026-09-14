Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özer, Yusuf Atlar Rüya Sakallı

Yenicami: İdris Yekli, Mehmetali, İrfan, Derviş (Dk.66 Karan) Hüseyin (Dk.73 Baran) Musa A. Danjuma, Kadir (Dk.73 Mert), Asrın, Celal (Dk.58 Muhammet) Elvis Nyarko (Dk.58 Burak) Miracle Nwaorisa

Karşıyaka: İrfan Özbay, İlker, Kaan Savaşkan, Süleyman(Dk.90+3 Rıfat), Hanibal Fawzi, Isaac Owusu, Doğukan, Yoane Claude Lasme, Wesley N. Mcdonald, Ababacar Sarr (Dk.73 Ali), Mahfouz Kande (Dk.88 M. Gürpınar)

Goller: Dk.27 ve 89 Wesley N. Mcdonald (Karşıyaka)

Kırmızı Kart: Dk.78 Mehmetali İlkbahar (Yenicam

2026-2027 futbol sezonu AKSA Süper Lig’in ilk haftasının kapanış maçında Yenicami ile Karşıyaka karşılaştı. Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi deplasman takımı Karşıyaka 2 – 0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Karşıyaka golü de bulan taraf oldu.

27’nci dakikada gelişen Karşıyaka atağında Wesley Nurettin Mcdonald ceza sahası dışından sert bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk devrenin geriye kalan dakikalarında her iki takımın gol çabaları sonuç getirmeyince 1 – 0 ‘lık Karşıyaka üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda ev sahibi Yenicami beraberlik için yüklenmesine karşın aradığı golü bulamadı.

78’inci dakikada Yenicami’den Mehmetali İlkbahar köşe atışında rakibine topsuz alanda yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

89’uncu dakikada Karşıyaka Wesley Mcdonald ‘la farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Yenicami savunmasından topu kazanan Wesley sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu 2-0 olarak tayin etti.

Sezona üç puanla başlayan Karşıyaka gelecek hafta Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek. Yenicami ise Mesarya deplasmanına gidecek.