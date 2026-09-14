Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Kerem Aktürkoğlu direğe takıldı. 88. dakikada ise Mason Greenwood kullandığı serbest vuruşta direği geçemedi ve maç 0-0 bitti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye, Gaziantep FK ise 8'e yükseltti.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında ceza yayında topla buluşan Sorescu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
17. dakikada Brown'ın sol kanatta korner direği yanından uzun kullandığı taç atışına kale önünde bulunan Ake'nin kafa vuruşunda top kaleci Tobiasz'da kaldı.
23. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun uzun pasında arka direkte topla buluşan Sorescu'nun vuruşu son anda araya giren Brown'dan kornere gitti.
28. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla topu önünde bulan Sorescu'nun ceza yayı gerisinden sert şutu üstten dışarı çıktı.
33. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Brown'ın ceza sahası içerisine ortasına Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top yandan dışarı gitti.
35. dakikada Guendouzi'nin ara pasıyla ceza sahasında sıfıra inen Kerem'in yerden pasına Grenwood'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu önünde bulan Kerem'in ara pasında Guendouzi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
40. dakikada Gaziantep FK'de kaleci Tobiasz'ın uzun vuruşunda savunma arkasında topla buluşup ceza sahası içerisine giren Sorescu'nun çarprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
43. dakikada Maxim'in ceza sahası dışına ortasında topu önünde bulan Kozlowski'nin ara pasında Gidado'nun kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
46. dakikada Fenerbahçe'nin gelişen atağında Guendouzi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içerisine ara pasında Brown'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
53. dakikada Lukaku'nun ara pasında ceza sahasına sarkan Guendouzi'nin vuruşunu önce savunma uzaklaştırdı, ceza sahası dışına açılan topa Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
56. dakikada Kante'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un rakibini çalımladıktan sonra yerden şutu yandan az farkla dışarı gitti.
67. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Vedat Muric'in penaltı noktasına yerden pasına Brown'ın tek vuruşunda top kaleci Tobiasz'da kaldı.
72. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.
87. dakikada Greenwood'un ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü.
Karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlandı.