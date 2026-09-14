Lefkoşa’da sarı-kırmızı ruh yeniden yükseliyor! Kıbrıs Türk futbolunun köklü ve efsane kulüplerinden Çetinkaya Türk Spor Kulübü, yeni sezon öncesinde camiayı bir araya getirecek “Çetinkayalılar Buluşması ve Kokteyli” düzenliyor.

15 Eylül 2026 Salı günü saat 19.30’da Çetinkaya Metehan Tesisleri’nde gerçekleştirilecek buluşmaya tüm Çetinkayalılar davet edildi.

Sarı-kırmızı renklere gönül veren Çetinkaya camiasının yeniden güçlü bir birliktelik oluşturması amacıyla düzenlenecek gecede, kulübün sezon açılışıyla birlikte Çetinkaya’nın mevcut çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin hedefleri de ele alınacak.

Dr. Bülent Dizdarlı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek buluşmanın tek gündemi ise “Çetinkaya İçin Görüş ve Öneriler” olacak. Katılımcılar, kulübün geleceğine ilişkin düşüncelerini, önerilerini ve beklentilerini paylaşma fırsatı bulacak.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü camiasını yeniden aynı çatı altında buluşturmayı ve sarı-kırmızı ruhu güçlendirmeyi hedefleyen organizasyonun, birlik ve beraberlik adına yeni bir dönemin önemli adımlarından biri olması amaçlanıyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, gecenin herhangi bir yardım veya bağış organizasyonu olmadığı özellikle vurgulanarak, “Bu gecede yardım kabul edilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.