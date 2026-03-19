Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Abdulkadir Karadağ, Merve Ateş

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Mert, Furkan Doğan (Orkhan), Gökcan (Hüseyin Deynekli), Süleyman(Kenan Özerinç), Emre Mutlu, Mehmet Çavuş, EmreKuvvetlişahin., Nevzat, Şenol(Papa Demba Ndior), Ababacar Sarr (Atay Yıldız),

Gönyeli: Ege, Ulaş, (Dennis Korgan), Jamiu Arowolo, Mustafa, Erol (Efe Ş. Türkel), Ahmet E. Aksoy (Berkay), Ömer, Mehmet, İsmail (Kahraman), Peter Onuoha, Kane Daman (Mert T. Zabit).

Goller: Dk.77 ve Dk.87 Papa D. Ndior Dk.4 Şenol Şoför Dk.33 Nevzat Duran Dk.55 Mehmet Çavuş Dk.65 Atay Yıldız Dk.89 Emre Kuvvetlişahin) (MTG)

İkinci devrenin en başarılı takımı olan Mağusa Türk Gücü, ikinci devredeki 7. galibiyetini Gönyeli’yi 7 – 0 mağlup ederek aldı. Genç kaleci Ege özellikle ilk devrede tek başına direnmeye çalışsa da farklı mağlubiyete engel olamazken, son sıradaki kırmızı beyazlıların ligde kalma umutları azalmaya devam etti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 23. Hafta maçında Mağusa Türk Gücü, Gönyeli’yi konuk etti. Dr Küçük Stadında oynanan Mağusa Türk Gücü – Gönyelimaçını Evren Karademir yönetti. Maça oldukça hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü ataklarını ilk dakikadan itibaren geliştirirken, kaleci Ege’nin kurtarışlarından sonra 4. Dakikada kaptan Şenol ile 1 – 0 öne geçti.

33’te Nevzat farkı 2’ye çıkarırken, ilk devre 2 – 0 sona erdi.

İkinci devre sahada Mağusa Türk Gücü fırtınası vardı. Mehmet Çavuş, Papa Demba 2, Atay Yıldız ve Emre Kuvvetlişahin’in golleriyle maçı 7 – 0 kazanarak, 3. Doğan Türk Birliği ile puan farkını 2’ye indirdi.