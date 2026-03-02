Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, hükümete özel sektörü destekleyecek politikalar üretmesi için çağrı yaptı.

Konfederasyon Başkanı Hasan Y. Işık, Tüketiciler için Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım ile Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği Başkanı Nuray Kemal’ın imzasını taşıyan açıklamada, ekonomik sektör örgütlerinin üyelerinin sorunlarına yeterince sahip çıkmadığı savunuldu.

Açıklamada, iş insanı, esnaf ve tüccarın “ ödeyemeyecekleri astronomik vergiler” ve gecikme faizleriyle karşı karşıya kaldığı, bunun bedelinin tüketicilere “her gün artan fahiş fiyatlar” olarak yansıdığı ileri sürüldü.

AB Gümrük Birliği kapsamında bu vergilerden muaf tutulan Güney Kıbrıs ile KKTC’deki esnaf ve üreticilerin rekabet edemeyeceği ifade edilen açıklamada, Türkiye ve AB nezdinde Kuzey Kıbrıs için de böyle bir uygulamanın başlatılmasının gündeme getirilmesi gerektiği kaydedildi.

Şubat ayında Meclis alt komitesinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da bulunduğu, “Tüketicileri Koruma Yasası” tadilatının görüşüldüğü ortamda bu konunun gündeme getirildiği ifade edilerek, buna karşın Meclis veya Bakanlık tarafından konuya ilişkin herhangi bir karşılık alınamadığı öne sürüldü.

Açıklamada, “Güney Kıbrıs’a ticaretin kaymasına zemin olacak her türlü girişim; tüketicilere, esnafa, üreticilere hizmet etmekten çok KKTC ekonomi ve piyasası için tam bir çıkmaz yaratacağı konusunda konfederasyonumuz hükümeti önemle uyarmaktadır.” denildi.