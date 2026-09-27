Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar, suç isnadına dayanan sınır dışı işlemlerinde iddianın doğruluğuna idari makamların değil, bağımsız mahkemenin karar vermesi gerektiğini söyledi.

Reynar, yazılı açıklamasında, hakkında mahkumiyet kararı bulunmayan kişilerin “yasaklı göçmen” ilan edilerek sınır dışı edilebilmesine ilişkin uygulamayı eleştirdi.

Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın Bakanlar Kurulu’na bazı kişileri ve aileyi “yasaklı göçmen” ilan etme yetkisi tanıdığını belirten Reynar, yasanın 14’üncü maddesi uyarınca Baş Muhaceret Memuru’nun sınır dışı edilme ve sınır dışı edilinceye kadar gözetim altında tutulma emri verebildiğini kaydetti.

Vize süresinin dolması veya geçerli ikamet izninin bulunmaması gibi muhaceret ihlalleriyle suç isnadının birbirinden ayrılması gerektiğini söyleyen Reynar, sınır dışı kararına gerekçe gösterilen suç iddiasının mahkemede değerlendirilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Suç isnadıyla karşı karşıya kalan kişinin kendisine yöneltilen iddiayı ve delilleri öğrenebilmesi, avukatla temsil edilebilmesi ve kendi delillerini sunabilmesi gerektiğini belirten Reynar, “Suç varsa mahkeme karar versin. İdare yargıç olup suçluluk hükmü kurmasın. Sınır dışı etme, yargılamanın yerine geçmesin.” dedi.

- “Muhaceret Yasası yeniden düzenlenmeli”

Reynar, sınır dışı edilen kişilerin daha sonra Yüksek İdare Mahkemesi’nde işlemin iptalini talep edebildiğini ancak davanın yıllarca sürebildiğini ifade etti.

Bu durumda kişinin duruşmalara şahsen katılamayabileceğine dikkat çeken Reynar, yıllar sonra kazanabilecek bir davanın ailelerin ayrılması, çocukların eğitimden kopması ve iş kaybı gibi zararları ortadan kaldıramayacağını söyledi.

Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın ilgili hükümlerinin yeniden düzenlenmesini öneren Reynar, bir kişinin suç işlediği veya suç teşkil eden bir davranışla kamu düzenini bozduğu iddiasına dayanan sınır dışı işlemlerinde kişiye savunma hakkı tanınmasını, delillerin yargısal denetime tabi tutulmasını ve sınır dışı işleminden önce etkili bir itiraz yolu sağlanmasını istedi.

Reynar, acil ve açıkça tanımlanmış istisnalar dışında, yargısal değerlendirme tamamlanmadan sınır dışı işleminin uygulanmaması gerektiğini de belirtti; meselenin yalnızca muhaceret uygulaması değil, hukuk devleti ve insan haklarına saygı meselesi olduğunu vurguladı.