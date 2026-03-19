Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Mehmet V. Çelik, Güneş Demir

Çetinkaya: Mehmet, Batuhan, Agit, Yusuf, Orhan, Muammer, Gabriel Bawa, Cemal, Abdulaziz , Arda, Durmuş.

K. Kaymaklı: İdris, Sena, Alpay, Kadir, Boran, Arda Kortay, Arcan, Emre, Arda Sözcü, Quentin Debouto, Pape Marega

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Aksa Süper Ligin 23. Haftasında ‘Başkent Derbisi’ olarak adlandırılan maçta Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi.

Atatürk Stadında oynanan Çetinkaya – Küçük Kaymaklı maçını Turgay Misk yönetti.

Pozisyonsuz, düşük tempoda geçen ilk devrede zaman zaman saha içinde tartışmalar yaşanırken, devre 0 – 0 sona erdi. İkinci devre de düşük tempoda pozisyonsuz geçerken, 78’de Çetinkayalılar’ın penaltı beklentisi karşılıksız kaldı. Sarı kırmızılıların itirazları sonuç vermedi.

90+6’da Küçük Kaymaklı’nın Nana ile kullandığı frikik de sonuç vermeyince maç başladığı gibi 0 – 0 sona erdi.