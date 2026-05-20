Aksa Birinci Lig Play-Off 2. Hafta karşılaşmasında 28. Puanlı Lapta ile 26 puanlı DND L. Gençler Birliği takımları K.Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Tufan Çerçioğlu’nun yönettiği karşılaşmanın ilk devresi 0 – 0 tamamlandı. İkinci devre adeta golle başladı. Gençler Birliği takımı 46. dakikada Mustafa Yaşar’ın ayağından bulduğu golle 1 – 0 öne geçti. 55. Dakikada ise Galip Orcan’ın golüyle skor 2 – 0 oldu. 90. Dakikada ise Lapta’dan Ahmet Sezer’in golüyle 2 – 1 oldu. Ancak uzatma anlarında Lapta’nın çabası skoru değiştirmedi ve maç 2 – 1 Gençler Birliği üstünlüğünde tamamlandı. Bu sonuçla her iki takımda Süper Lig umutlarını bitirdi.