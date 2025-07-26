23 Temmuz 2025 tarihinde Bufavento-Alevkayası Anayolu üzerinde ölü olarak bulunan Değirmenlik sakini Mustafa Ocak’ın (E-57) ölüm sebebi belli oldu. Yapılan otopside, Ocak’ın “serebrovasküler hastalık, anteroskenotik hipertrefik kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.