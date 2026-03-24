Karaoğlanoğlu Spor Kulübü, BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta elde ettiği şampiyonluk ve 1. Lig’e yükselme başarısının ardından Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanı ve Girne Belediyesi Meclis Üyesi Murat Borucu’ya yine Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Karaoğlanoğlu Spor Klübü Asbaşkanı Burak Güler ile Yönetim Kurulu Üyeleri Erdoğan Tansoy ve Çağıl Bozer eşlik etti. Ayrıca ziyarette, Girne Belediyesi As Başkan ve Meclis Üyesi Haşim Yücel ve Belediye Müdürü Hüseyin Köle de yer aldı.

Ziyarette, kulübün elde ettiği başarı ve yeni sezona ilişkin hedefler konuşulurken, karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’nü elde ettiği şampiyonluktan dolayı tebrik ederek, 1. Lig’de başarılar diledi.