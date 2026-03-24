Larnaka Gençler Birliği, Kozanköy’ü deplasmanda Serhat Özuğurlu’nun 90’da attığı golle mağlup ederken, 3. sıraya yükselip direk çıkma şansını artırdı. Kötü gidişini sürdüren Kozanköy ise play out tehlikesi yaşamaya devam etti Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig’de ertelenen 22. Hafta maçında Kozanköy, Larnaka Gençler Birliği’ni konuk etti. Raif Rauf Denktaş Stadında oynanan Kozanköy – Larnaka Gençler Birliği maçını Burak Mandralı yönetti. Yağmur altında hareketli geçen maçın ilk devresinde Larnaka Gençler Birliği daha atak olmasına rağmen devreden gol sesi çıkmadı. 0 – 0 İkinci devrede yağmur etkisini artırırken, Larnaka Gençler Birliği de baskısını artırdı. Özellikle, Turgut, Bülent ve sonradan oyuna dahil olan Serhat’la baskısını artıran konuk ekibin 90. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Serhat Özuğurlu galibiyet golünü attı. 0 – 1