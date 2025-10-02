2020 yılında Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün, kazada sürücüden daha kusurlu olduğuna mahkeme tarafından hükmedildi.

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde 16 Haziran 2020 tarihinde 65 yaşındaki Mustafa İpek’in ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili yargılanan sürücü 25 yaşındaki Muhammet Bestami Durmuş hakkındaki dava karara bağlanarak, 9 ay hapse mahkum edildi.

Mahkemede konuşan Yargıç, karanlık yolların trafik güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, ölümlü trafik kazalarının arttığını, toplumun tedirgin olduğunu vurguladı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı, Barkın okudu.

Yargıç, 16 Haziran 2020’de saat 00.40 sıralarında Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu üzerinde meydana gelen kazada, Mustafa İpek’in yönetimindeki ML 357 plakalı motosikletin Gönyeli giriş kavşağına geldiğinde durmayarak karşı yönden gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa döndüğünü, bu sırada Güzelyurt istikametinden sol şeritte aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Muhammet Bestami Durmuş yönetimindeki LH 423 plakalı salon araçla çarpıştığını belirtti.

Yargıç, kaza sonucu ağır bir şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa İpek’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ambulans ile kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdiğini söyledi. Yargıç, aktarılan olgularda müteveffanın öğrenci sürüş ehliyeti ile yola çıktığını, baston kullanan bir kişi olduğunu, bastonla birlikte motosikleti sürdüğünü belirtti.

Yargıç, yapılan kan testinde Mustafa İpek’in 61 promil alkollü olduğunun belirlendiğini açıkladı. Yargıç, sanığın ise yol karanlık olmasında rağmen kavşakta durmadığını, 50 km gitmesi gereken yolda 76 km hızla ilerlediğini belirtti. Sanığa yapılan testte alkol belirlenmediğini kaydeden yargıç, meydana gelen kazadan İpek’in sanıktan daha fazla kusurlu olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Yargıç Barkın tüm olguları değerlendirdiklerini, sanığı tedbirsiz ve dikkatsiz sürüş nedeniyle ölüme sebep olma suçundan mahkûm ettiklerini söyledi. Barkın, ayrıca karanlık yolların, yanmayan lambaların trafik güvenliğini tehlikeye attığını, ölümle sonuçlanan kazaların arttığını, toplumun tedirgin olduğunu belirtti.

Yargıç, sanığa ceza takdir ederken, kazada kusur oranını, kaza yerinde bekleyip polise bilgi vermesini, adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, ayrıca davanın dört yıl sonra görülmeye başlandığını, bu gecikmenin de sanık lehinde değerlendirildiğini kaydetti. Barkın, sanığın İpek’in ailesine 200 bin TL maddi tazminat ödediğini, pişman olduğunu, vicdan azabı çektiğini de kaydederek, tüm olgular ışığında 9 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.



